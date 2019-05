Un interviu altfel, cu un candidat altfel: "Am fost intotdeauna un magnet de crize si de misiuni imposibile. Sunt cel care face sa se intample lucruri" - Interviu

Era un pusti de 27 de ani roman care gestiona in Kosovo 100 de oameni, 70% canadieni si americani, cativa germani si englezi, toti mai in varsta ca el, judecatori care reconstruiau acolo justitia, practic de la zero, dupa razboi. "Aveam o placuta cu numele meu pe usa si invariabil se intampla asa: auzeam batai in usa, cineva baga capul se uita la mine 5 secunde, inchidea usa si se ducea in secretariat sa intrebe de mine. In doi ani am facut-o cea mai eficienta operatiune ONU pe zona de instante ...