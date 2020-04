Un jandarm s-a impușcat in cap in fața unui centru de carantina

Un jandarm din Teleorman s-a împuşcat în cap, sâmbătă, în timpul serviciului, când păzea un hotel din Alexandria în care erau cazate mai multe persoane aflate în carantină. Potrivit unor surse locale, jandarmul se despărţise de curând de soţie, iar acesta ar fi fost motivul gestului său. Sâmbătă, acesta se afla în serviciu, împreună cu The post Un jandarm s-a împușcat în cap în fața unui centru de carantină appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.