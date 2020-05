Un jucator cunoscut din Primera Division a primit o amenda uriasa din cauza nerespectarii carantinei

Internationalul danez Pione Sisto, jucatorul echipei de fotbal Celta Vigo, a primit o amenda in valoare de 60.000 de euro din partea clubului spaniol, dupa ce in luna martie a plecat din proprie initiativa in Danemarca, in urma intreruperii sezonului in Primera Divison, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza presa spaniola.