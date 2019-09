Un jucator de fotbal ranit a fost transportat in portbagajul unui taxi dupa ce soferul de pe ambulanta s-a facut nevazut

Jucator transportat in portbagajul taxiului la spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un jucator de fotbal al unei echipe din Bolivia a fost dus la spital dupa o accidentare grava in portbagajul unui taxi, dupa ce soferul ambulantei prezente la meci nu a fost de gasit, informeaza CNN. Mario Cuellar a suferit o fractura la glezna si o rana la ligamente in timpul meciului Oriente Petrolero - Guabira. Personalul medical l-a urcat pe o targa, insa nu au putut sa-l urce in ambulanta. Lovitura dura pentru Gheroghe Hagi. A fost suspendat din echipa In imaginile video suprinse de televiziunea boliviana se vede cum Cuellar este trasportat in afara stadionului si urcat in portbagajul unui taxi cu tot cu targa. Federatia Boliviana de Fotbal a anuntat ca va i ...