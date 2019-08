Un jucator dorit de Gigi Becali la FCSB a semnat cu Poli Iasi! Despre cine este vorba

Cosmin Birnoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cosmin Birnoi (21 de ani) a fost transferat de Poli Iasi. In trecut, Birnoi a fost si pe lista de achizitii al lui Gigi Becali. Cosmin Birnoi venit la formatia din "Copou" de la ACS Poli Timisoara. Milocasul care poate evolua atat in banda stanga, cat si in spatele varfului, a semnat cu Poli Iasi pe doi ani. Sezonul trecut, Cosmin Birnoi a avut 20 de aparitii in tricoul banatenilor, pentru care a reusit sa marcheze si doua goluri. Cosmin Birnoi a fost dorit si de Gigi Becali In 2017, Cosmin Birnoi a fost pe lista de achizitii a lui Gigi Becali. De altfel, finantatorul FCSB a recunoscut ca a negociat pentru fostul jucator al celor de la ACS Poli Timisoara. ”Pentru Birnoi am si negociat s ...