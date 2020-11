Un judecator de la Tribunalul București a murit de coronavirus, la 47 de ani. Apelul Forumului Judecatorilor

Judecătorul Bogdan Marin de la Tribunalul București, în vârstă de 47 de ani, a murit după ce s-a infectat cu coronavirus. Forumul Judecătorilor cere din nou restrângerea activității de judecată la soluționarea cauzelor urgente, reclamând “regretabila lipsă de reacție a autorităților”, pe fondul creșterii numărului de persoane infectate în instanțe și parchete. Bogdan Marin […] The post Un judecător de la Tribunalul București a murit de coronavirus, la 47 de ani. Apelul Forumului Judecătorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.