Un judecator Iranian a decedat dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Bucuresti. Autoritatile de la Teheran il acuzau ca a luat spaga 500.000 de euro

Un barbat a murit, vineri, dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Bucuresti. Barbatul este un iranian, Gholam Rreza Mansouri, care a ordonat arestarea in masa a jurnalistilor si care era acuzat de regimul de la Teheran de luare de mita in valoare de jumatate de milion de euro, extradarea sa umand sa fie judecata in 10 iulie de Curtea de Apel Bucuresti.