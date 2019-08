Un junior, impuscat cu o arma cu aer comprimat, in timpul unui meci din Franta

minge google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un jucator al echipei sub 17 ani a clubului Le Mans FC a fost impuscat in timpul unui meci desfaurat aseara, la Niort, cu o arma cu aer comprimat, informeaza AFP. Fotbalistul a fost atins de "un glont de plumb, tras dintr-o arma cu aer comprimat", in plin meci amical, la Niort. "Din fericire, victima nu are alte sechele decat un hematon. Totusi, jucatorii si stafful, atat de la Niort, cat si de la Le Mans, s-au aratat socati de acest incident", a aratat intr-un comunicat al Chamois Niortais FC, care "codamna ferm aceste actiuni, de oriunde ar veni". Pentru a-i salva viata, medicii i-au amputat coasta barbatului impuscat Cu putin timp inainte de pauza, arbitrul a decis sa mut ...