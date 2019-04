Un lider ALDE IL DESFIINTEAZA pe Ludovic Orban: Un slugoi al sistemului!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul ALDE, Andrei Gerea, a lansat un atac dur la liderul PNL, Ludovic Orban, pe care il acuza ca nu a avut nicio reactie in cazul procurorului Mircea Negulescu, zis si "Portocala". Gerea il numeste pe Orban un ”slugoi” al Sistemului, care nu a facut altceva decat sa strice filonul liberal al PNL. Un cunoscut deputat ALDE, ATAC la liderii PNL și USR: Se fac preș in fata sistemului! ”Procurorul Portocala a fost "paradit", cum ii place lui sa vorbeasca! ICCJ l-a dat afara din magistratura pentru abuzurile facute. Ce spune Orban? Ca este o decizie a ICCJ pe care PNL o respecta, ca PNL are zero toleranta la coruptie si zero toleranta la abuzuri! Pai cum are PNL zero toleranta la abuzuri, Orb ...