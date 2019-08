Un lider ALDE regreta decizia lui Tariceanu privind prezidențialele: 'Iesim la lupta fara general, il inteleg'

Liderul judeţean al ALDE, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, regretă că preşedintele partidului, Călin Popescu-Tăriceanu nu candidează la alegerile prezidenţiale şi speră că, cu Mircea Diaconu să bată PSD-ul la Sibiu, unde îi vede mai bine cotaţi pe cei doi candidaţi sibieni, preşedintele Klaus Iohannis şi liderul USR, deputatul Dan Barna.

Tocaciu se numără printre liderii ALDE din ţară, care au cerut insistent ca Tăriceanu să candideze la alegerile prezidenţiale.Întrebat dacă regretă că liderul ALDE nu candidează la alegerile prezidenţiale, Tocaciu a declarat: "Sincer, eu mi-aş fi dorit ca dânsul să candideze. Ieşim la luptă fără general în situaţia de acum, dar dacă asta a fost hotărârea dânsului, ne aliniem. Eu îl înţeleg şi pe dânsul. ALDE a fost din cauza PSD-ului, în cădere liberă şi am observat-o la europarlamentare."Preşedintele ALDE Sibiu are drept obiectiv să învingă PSD-ul pe plan judeţean, împreună cu PRO România. Tocaciu recunoaşte că îi este imposibil lui Mircea Diaconu să-i învingă pe Klaus Iohannis sau Dan Barna, la ei acasă, la Sibiu."Rămâne de văzut, eu cred că are şanse mult mai mari decât doamna Dăncilă, la Sibiu. Eu la Sibiu mi-aş dori să o batem pe doamna Dăncilă cu candidatul nostru. Nu aş putea să zic că îl putem bate pe Iohannis, nici gând. Şi Barna e greu de bătut pentru că are USR-ul în spate. Sunt sibieni amândoi, e greu. Pentru mine, dacă batem PSD-ul la Sibiu, e un scor bun. La nivel de ţară, rămâne de văzut", a mai declarat Tocaciu, marţi, pentru AGERPRES Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat luni, la finalul unei şedinţe a conducerii formaţiunii, că a luat decizia de a renunţa la candidatura la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie. Delegaţia Permanentă a ALDE a votat luni, în şedinţă, ieşirea partidului de la guvernare şi susţinerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie, a mai spus liderul formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu.