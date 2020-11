Un lider PNL elimina USR-PLUS din viitoarea guvernare

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat, miercuri, că Alianța USR-PLUS nu este prima variantă de partener de guvernare pentru PNL, pentru că . prioritatea pentru liberali este o majoritate cu alte partide. Prioritatea PNL este să facă un Guvern împreună cu partidele colege din PPE, adică PMP și UDMR, dar precizează că, „dacă nu […] The post Un lider PNL elimină USR-PLUS din viitoarea guvernare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.