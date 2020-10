Un lider PNL recunoaște ca negocierile cu USR s-au blocat din cauza 'imparțirii funcțiilor'

Preşedintele interimar al PNL Timiş şi lider ales al Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alin Nica, a declarat, joi, că "frustrarea şi imaturitatea politică minează o relaţie de colaborare" care ar putea fi benefică cetăţenilor Timişoarei şi ai judeţului, referindu-se la abandonarea negocierilor cu USR PLUS pentru constituirea unor majorităţi în instituţiile administrative locale.

"Mă întristează să văd cum frustrarea şi imaturitatea politică minează o relaţie de colaborare care ar putea aduce beneficii Timişoarei şi întregului judeţ. Deşi sunt conştient că majoritatea partenerilor de discuţii de la USR PLUS sunt lipsiţi de experienţă în administraţie publică, mărturisesc că a fost o surpriză neplăcută pentru mine să observ că partenerii noştri au abandonat negocierile când am cerut să amânăm cu o săptămână discuţia despre funcţii. Am considerat că este mai important să semnăm azi protocolul legat de programul comun de guvernare locală, care nu conţinea nicio prevedere legată de funcţii. Am fost refuzat. Reacţia lui Dominic Fritz a fost de părăsire a negocierilor şi de acordare a unui ultimatum. Îl apreciez pe Dominic şi presupun că are această abordare, care nu îl caracterizează, sub presiunea colegilor care doresc urgentarea unui protocol de colaborare, astfel încât să obţină cu orice preţ numirile dorite", afirmă Alin Nica, într-o postare pe facebook.

Potrivit acestuia, nefinalizarea temporară a negocierilor între cele două formaţiuni nu schimbă deloc hotărârea PNL Timiş de a nu face niciun fel de alianţă cu PSD.

"Avem răbdare cu partenerii noştri şi sunt convins că raţiunea şi interesul oamenilor va prevala. Aşa cum am afirmat în repetate rânduri, inclusiv la întâlnirea cu reprezentanţii USR PLUS, noi PNL suntem interesaţi de o colaborare pe termen lung pe proiecte concrete, în vederea dezvoltării Timişului şi a Timişoarei. Împărţirea funcţiilor, numirea urgentă a unor membri, aşa cum îşi doreşte partidul pe care l-am considerat ca fiind singura formaţiune politică cu care putem avea un dialog corect, bazat pe încredere reciprocă, nu este principalul nostru obiectiv. Putem discuta şi despre funcţiile de viceprimar şi de vicepreşedinte, dar nu acestea au fost, în opinia noastră, a celor de la PNL, principalul obiectiv al întâlnirilor", subliniază Alin Nica.

Liderul interimar al liberalilor timişeni susţine că timişorenii nu au dat un vot în alegerile locale pentru ca PNL şi USR PLUS, câştigătorii alegerilor locale, să înceapă din primul moment să îşi împartă funcţiile administrative. El confirmă că este nevoie de o majoritate atât în Consiliul Local Timişoara, cât şi în Consiliul Judeţean Timiş, dar aceasta trebuie să fie una "funcţională bazată pe cooperare, înţelegere, lipsa ameninţărilor, a atacurilor politice lipsite de bază reală şi, mai ales, fără ultimatumuri".

Alin Nica a reiterat că lupta împotriva COVID reprezintă unul dintre principalele obiective pe care le are în vedere.

"La Consiliul Judeţean pot să coordonez toate demersurile, alături de întreaga echipă, chiar şi fără vicepreşedinţi numiţi. Am încredere că şi Dominic Fritz va face la fel la Primăria Timişoara, deoarece prevenirea răspândirii unui virus nu ţine de numirea a doi viceprimari. O problemă atât de importantă, cum este criza sanitară, nu cred că se pasează vicepreşedinţilor sau viceprimarilor, ci trebuie să existe implicare la cel mai înalt nivel. Eu mă voi implica personal în lupta împotriva COVID şi cred că şi Dominic Fritz trebuie să facă la fel, iar împreună să dăm un semnal puternic populaţiei, de hotărâre şi de coordonare în acţiune şi mesaj. Consider întâlnirea de azi şi reacţia nervoasă a partenerilor noştri o mişcare de etapă în cadrul unor negocieri ce nădăjduiesc să se finalizeze cu un rezultat pozitiv", a concluzionat Alin Nica.