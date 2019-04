Un lider politic reactioneaza DUR la adresa tortionarului Augustin Lazar: In comunism si securistii au respectat legea, dar acest lucru nu inseamna ca au fost oameni buni

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca securistii au respectat si ei legea in timpul comunismului, dar acest lucru nu inseamna ca au fost oameni buni, comentand scandalul tortionarului Augustin Lazar. Procurorul general a fost acuzat ca a respins eliberarea conditionata a unui disident in anii 80. SCANDALOS! Klaus Iohannis NU a semnat, de cateva luni, revocarea Procurorului General, dar in cateva ore a semnat decretul de pensionare ”Haideti sa punem intre paranteze persoana domnului Lazar. In comunism si securistii au respectat legea, dar acest lucru nu inseamna ca au fost oameni buni. Si politia politica a respectat legea, legea de atunci. Domnul Augustin Lazar face bine ca se retrage. Dom ...