Un lungmetraj bazat pe viata lui Boy George, in pregatire

Boy george google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un film bazat pe viata lui Boy George, solistul Culture Club, se afla in pregatire la MGM si va fi scris si regizat de Sacha Gervasi, informeaza Variety. Producatori sunt Kevin King Templeton, care a lucrat pentru doua filme „Creed”, si Paul Kemsley. Boy George si Jessica de Rothschild vor fi producatori executivi. Lungmetrajul va spune povestea lui Boy George, de la anii petrecuti intr-o familie irlandeza din clasa muncitoreasca pana la lansarea si cunoasterea celebritatii ca lider androgin al trupei Culture Club. Arnold Schwarzenegger, in locul lui Donald Trump la show-ul "Apprentice" Grupul s-a lansat discografic in 1982, cu „Kissing to Be Clever”, de pe care face part ...