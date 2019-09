Un manelist celebru a murit dupa ce a facut patru stopuri cardio-respiratorii

Doliu in lumea manelelor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razvan de la Oradea a murit, in urma a patru stopuri cardio-respiratorii. Manelistul s-a stins din viata ieri, la varsta de 35 de ani. Razvan de la Oradea avea probleme de sanatate de ceva vreme. Manelistul s-a stins fulgerator, la doar 35 de ani, si a lasat in urma lui multa durere si suferinta. Manelistul s-a simtit rau si a fost internat la un spital din Oradea cu probleme respiratorii. Razvan de la Oradea suferea de obezitate morbida, fapt ce a dus la mai multe complicatii, precum hipertensiune arteriala si sindrom nefrotic. Florin Salam, dedicatie speciala pentru Betty. Ce cadou i-a facut de ziua ei. Nu ti-ai fi imaginat - FOTO Celebrul interpret de muzica de petrecere a suferit doua ...