Un maramureșan, violator de minore, ținta unei campanii de capturare a agresorilor sexuali in 19 țari

Ioan Grad, în vârstă de 56 de ani, a fost condamnat pentru răpirea și violarea a două adolescente, de 14 și 15 ani, în 2003. După condamnare, maramureșeanul a fugit din țară, iar Poliția Română îl caută acum prin intermediul unei campanii derulate de agenţiile de aplicare a legii din alte 18 state europene şi […]