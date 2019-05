Un mare creator de moda va realiza tinuta Madonnei pentru Eurovision

Gaultier Madonna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Creatorul de moda francez Jean-Paul Gaultier ii va realiza Madonnei tinuta de scena pentru aparitia in finala concursului Eurovision Song Contest 2019, care va avea loc pe 18 mai la Tel Aviv. Haaretz anunta ca designerul va crea o tinuta inedita, la cererea cantaretei, si aminteste ca cei doi colaboreaza de mai multi ani: Jean-Paul Gaultier i-a desenat una dintre tinute, un corset ornat cu doua conuri pe piept pe care cantareata l-a purtat in cadrul turneului din anii 1990. De atunci, Gaultier i-a realizat artistei adesea vestimentatia de scena. Madonna a lansat videoclipul piesei „Medellín”. E suprarealist! - VIDEO Jean-Paul Gaultier a imbracat-o si pe Dana International, c ...