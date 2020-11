Un mare oras din Romania ar putea ramane in carantina pana dupa alegeri. Cum se va putea vota

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu propune prelungirea carantinei in municipiul Sibiu pentru inca 7 zile. De asemenea, se prelungeste carantina si in Cartierul Arhitectilor, orasele Cisnadie, Talmaciu si comuna Selimbar. In plus, va intra in carantina, tot pentru 7 zile, localitatea Marsa. Autoritatile au prevazut ca se poate face deplasarea la sectiile de votare.