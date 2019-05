Un mare tenismen sa retras din activitate - FOTO

tenis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Spaniolul David Ferrer, in varsta de 37 de ani, fost numar 3 mondial, s-a retras din activitatea sportiva, la turneul Madrid Open. Ferrer, locul 144 ATP, si-a incheiat cariera cu o infrangere in turul doi la Madrid, miercuri seara, scor 4-6, 1-6 cu germanul Alexander Zverev, numarul 4 mondial. “A fost o seara foarte emotionanta. Nu ma asteptam ca retragerea mea sa fie astfel. Am incercat sa joc la un nivel inalt in ultimul an, insa astazi, desi oamenii maine trebuie sa mearga la munca, toata lumea a stat aici ca sa ma sustina. Este ceva ce nu voi uita niciodata. Darren Cahill vrea sa schimbe regulamentul WTA. Mesajul fostului antrenor al Simonei Halep Este singurul meci dupa care nu sunt trist ca l ...