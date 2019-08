Un martor-cheie zdruncina cazul de la Caracal. Ce a dezvaluit acesta despre Dinca este de necrezut

Cazul Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-o emisiune s-au prezentat informatii uluitoare in cazul crimelor din Caracal. Se pare ca DIICOT Craiova il monitoriza si supraveghea pe Gheorghe Dinca. Un martor-cheie a facut dezvaluiri uluitoare cu privire la acest caz intr-un interviu. Barbatul i-ar fi vandut unul dintre telefoane criminalului din Caracal. ”Lumea care vine sa isi procure un telefon pune mana. Nesansa mea si nenorocul meu a fost ca acel individ, desi nu retin, sa puna mana pe acel telefon in care aveam cartela mea introdusa. Mi-am scos cartela si ar fi cumparat telefonul acela de la mine. La DIICOT am fost chemat cu doua saptamani inainte sa apara Dinca la stiri. M-au intrebat domnii de la DIICOT, ca a aparut numarul meu de ...