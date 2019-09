Un martor in procesul presedintelui CJ Harghita sustine ca lucrarile la drumurile ce fac obiectul cauzei nu au respectat proiectele initiale

Un martor în procesul în care preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, este judecat pentru fapte de corupţie, într-un dosar instrumentat de DNA, a declarat luni, în faţa completului de judecată, că lucrările la drumurile ce fac obiectul cauzei nu au respectat proiectele iniţiale, fiind turnat doar un strat de asfalt în loc de trei sau renunţându-se la supralărgirea carosabilului, fără să se fi făcut formele legale ce vizau modificarea proiectului.

Angajatul firmei care a câştigat contractul de supraveghere a lucrărilor pe drumurile judeţene 131 şi 124, care a fost înlocuitor al dirigintelui de şantier, a fost audiat luni a doua oară, întrucât s-a schimbat completul de judecată şi, potrivit jurisprudenţei, magistratul care a preluat dosarul trebuie să administreze probatoriul.Bărbatul a a afirmat că proiectul de modernizare a DJ 131 presupunea turnarea a trei straturi de asfalt - de bază, intermediar şi de uzură, dar verificările pe care le-a efectuat au arătat că s-a turnat un singur strat, fără să se fi făcut formele legale de modificare a proiectului."Noi am purtat corespondenţă simultan cu beneficiarul şi constructorul, că decontarea nu poate să aibă loc din cauză că era omisiunea de strat interior, fără proces verbal dat de proiectant", a spus martorul.În legătură cu DJ 124, bărbatul a explicat că lucrările de modernizare vizau "ranforsarea drumului, cu specificaţia de supralărgire în ambele părţi, printr-un strat de macadam peste care care trebuia aşternut asfaltul", dar această supralărgire nu s-a efectuat deloc, fapt care a fost semnalat beneficiarului şi constructorului."Am făcut măsurătorile de rigoare, din care a reieşit că faţă de ceea ce se vrea a se deconta, nici pe departe nu s-a realizat. Mai cu seamă că trebuia să se fi făcut săpături în ambele părţi ale fostului carosabil şi să se fi făcut straturile de infrastructură drum finalizat cu macadamul, pe care să se toarne asfaltul, supralărgire care nu a fost deloc efectuată. Am semnalat în scris ce am sesizat beneficiarului şi constructorului şi am semnalat cu vehemenţă că situaţiile de lucrări nu se pot plăti", a spus martorul.Acesta a precizat că îşi susţine declaraţiile date anterior, atât în faţa completului de judecată, cât şi în faza de urmărire penală şi a răspuns la mai multe întrebări adresate de procuror şi de avocaţi.La termenul de luni au mai fost audiaţi alţi doi martori, unul de la firma care a câştigat contractul de supraveghere a lucrărilor la cele două drumuri şi un altul de la o firmă de construcţii din judeţ, fără legătură cu drumurile ce fac obiectul cauzei, ambii afirmând că îşi menţin declaraţiile date până acum.Alţi doi martori citaţi nu s-au prezentat la tribunal, motiv pentru care la următorul termen vor fi citaţi cu mandat de aducere.De asemenea, în afara acestora, vor fi audiaţi alţi doi martori din rechizitoriu.Următorul termen în acest caz va fi în data de 2 octombrie, magistratul cauzei hotărând ca şedinţele de judecată să aibă loc din două în două săptămâni, ţinând cont că acest proces durează de mai mulţi ani.Potrivit DNA, Borboly Csaba a fost trimis în judecată, alături de alte 12 persoane, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă continuată şi calificată - câte trei acte materiale, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă continuată şi calificată - trei acte materiale, două infracţiuni de fals intelectual şi denunţare calomnioasă.Într-o comunicat al DNA din 2013 se precizează că în rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că "în luna decembrie 2010, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Harghita, inculpatul Borboly Csaba a dispus în mod nelegal şi nejustificat, decontarea sumei de 1.888.914,20 lei în favoarea constructorului SC STRAVIA GROUP SRL pentru o serie de lucrări de reabilitare a unui drum judeţean. Plata s-a făcut în condiţiile în care preţurile firmei care a câştigat licitaţia erau cu mult mai mari decât cele ale firmei excluse din procedura de licitaţie, în care dirigintele de şantier nu a fost de acord cu acceptarea la plată a lucrărilor şi în condiţiile în care proiectul iniţial nu fusese respectat în ce priveşte grosimea asfaltului şi nici nu exista o dispoziţie de modificare a acestui proiect".DNA mai arată că, "în perioada 27-29 decembrie 2010, inculpatul Borboly Csaba a dispus în mod nelegal şi nejustificat decontarea sumei de 672.051,59 lei în favoarea constructorului SC STRAVIA GROUP SRL şi a sumei de 496.632,84 lei în favoarea constructorului SC BRIDGE ROAD CONSTRUCT SRL, în ambele cazuri pentru materiale lăsate în custodie care nu existau în fapt. În plus, cheltuielile au fost angajate de Consiliul Judeţean la finalul lunii decembrie 2010, deşi era evident că cele două firme nu mai aveau timpul necesar, ca până la data de 31 decembrie 2010, să execute lucrările de reabilitare a unor tronsoane de drum judeţean. În plus, inculpatul cunoştea că procesele verbale de custodie s-au realizat în fals, prin antedatare şi prin inserarea nereală că bunurile există ca atare, că au fost recepţionate efectiv şi au fost predate către reprezentanţii celor două firme constructoare".Sursa citată mai menţionează că "în luna decembrie 2011, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Harghita, inculpatul Sofalvi Laszlo a dispus în mod nelegal şi nejustificat, decontarea unor sume de bani în favoarea constructorului SC STRAVIA GROUP SRL pentru o serie de lucrări de reabilitare a aceluiaşi drum judeţean. Plăţile s-au făcut în condiţiile in care preţurile firmei care a câştigat licitaţia erau cu mult mai mari decât cele ale firmei excluse din procedura de licitaţie, iar dirigintele de şantier nu fusese de acord cu acceptarea la plată a lucrărilor. De asemenea, la data de 30 decembrie 2011, inculpatul Sofalvi Laszlo a dispus, în mod nelegal şi nejustificat, decontarea sumei de 1.475.689,66 lei în favoarea constructorului SC STRAVIA GROUP SRL pentru materiale lăsate în custodia acestuia pe baza unor procese verbale despre care avea cunoştinţă că atestau, în fals, existenţa bunurilor respective şi în condiţiile in care nu mai era timp ca firma constructoare să execute, până la 31 decembrie 2011, lucrările angajate. La săvârşirea faptelor descrise mai sus, preşedintele şi vicepreşedintele CJ Harghita Borboly Csaba şi Sofalvi Laszlo au fost ajutaţi de Csiszer Botond-Benedek şi Kelemen Csongor, în calitate de director executiv, respectiv şef serviciu la Direcţiei Drumuri Judeţene din CJ Harghita, precum şi de Gabor Laszlo, director executiv al Direcţiei Economice, respectiv Biro Ema, consilier la aceeaşi direcţie".DNA arată că prejudiciul total produs judeţului Harghita ca urmare a activităţilor descrise, desfăşurate în anii 2010 şi 2011, este de 4.883.855,96 lei (echivalentul a 1.138.428 euro la cursul de la acea dată)."Prejudiciul constă în caracterul fictiv al materialelor date în custodie firmelor constructoare şi în diferenţa dintre preţurile onorate şi cele oferite de firmele descalificate la licitaţie, substanţial mai mici", arată DNA.Trei dintre inculpaţii în acest dosar şi-au recunoscut vina şi au fost condamnaţi, iar în cazul celorlalţi zece procesul continuă.