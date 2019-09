Un medic chirurg din Slatina despre politistul implicat in cazul de la Caracal: "Politistul asta, care are doar 51 ani, scapa nevinovat cu o pensie de 12.000 lei"

Cazul caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Ciobanu, medic primar chirurg-ortoped pediatru, intra in continuare in garda la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, unde datorita prezentei sale se poate sustine linia de garda chirurgicala pentru copii astfel incat cazurile sa nu fie transferate la spitale de rang superior fara sa fie nevoie. A urmarit insa cazul Caracal si ceea ce il revolta este lipsa de raspundere a celor implicati in operatiunile de cautare, totul culminand cu pensionarea sefului Politiei Municipale Caracal, Nicolae Mirea, la 51 ani, si cu vestea ca pensia acestuia ar putea ajunge la 12.000 lei. Remus Radoi a fost agent sub acoperire in Caracal. Acuzatii de pact cu infractorii pentru seful DIICOT Olt „Politis ...