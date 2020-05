Un medic de la Spitalul Universitar din Capitală a decedat din cauza COVID-19, au anunțat pe Facebook colegii săi. Cătălin Bărbulescu avea 65 de ani, a fost contactul unei paciente infectate cu COVID-19 și suferea de mai multe afecțiuni. ”Colegul nostru, dr Cătălin Bărbulescu a încetat din viaţă aseară. Gândul nostru să urmărească permanent de […] The post Un medic de 65 de ani de la Spitalul Universitar a murit din cauza COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.