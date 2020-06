Un medic de familie din Dambovita si asistenta acestuia, testati pozitiv cu noul coronavirus

Un medic de familie dintr-o localitate din judetul Dambovita si asistenta acestuia au fost confirmati ca fiind infectati cu virusul SARS-Cov-2, medicul fiind internat la spitalul ROL 2 din Capitala. DSP Dambovita face ancheta epidemiologica pentru a stabili care sunt persoanele cu care medicul a intrat in contact, in conditiile in care acesta a mers la cabinet pana in data de 17 iunie, inca trei zile dupa ce testul asistentei a iesit pozitiv.