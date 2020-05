Un medic de la Spitalul Universitar din Capitală a decedat din cauza COVID-19, după cum au anunțat pe Facebook colegii săi. ”Colegul nostru, dr Cătălin Bărbulescu a încetat din viaţă aseară. Gândul nostru să urmărească permanent de acum acest om bun. Spitalul Universitar de Urgenţă suferă azi prima pierdere în această luptă cu vremurile”, este […] The post Un medic de la 62 de ani de la Spitalul Universitar a murit din cauza COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.