Un medic de secția ATI a Spitalului Floreasca avertizeaza: Putem ajunge la 2000 de cazuri pe zi

Medic primar al secția ATI a Spitalului Floreasca, Radu Tincu, avertizează și arată că în cazul în care vom ajunge la 2000 de cazuri pe zi, atunci presiunea asupra spitalelor va fi una foarte mare.

”2.000 de cazuri va determina un procent semnificativ de oameni care vor avea nevoie de Terapie Intensiva. Trebuie sa privim spre pacientii cu forme severe", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Radu Tincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca.

"In ultima perioada, am asistat la transportul pe cale aeriana a unor pacienti pentru a fi tratati in alta localitate. Aceasta presiune va creste", a explicat medicul.

Intrebat daca cifra de 2.000 va insemna intrarea in situatie de urgenta din nou, Radu Tincu a replicat: "Nu neaparat. Situatie de urgenta va fi atunci cand vom avea o crestere substantiala la nivel national. Dar, cand vorbim despre localitati, e singura modalitate de a controla focarele. Oamenii trebuie sa inteleaga ca masura carantinarii e menita sa protejeze zona si sa supravegheze din punct de vedere medical acele perrsoane care locuiesc in zona respectiva."