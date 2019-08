Un medic legist a izbucnit in lacrimi cand a vazut ce gaseste in corpul unei fetite de 8 ani! "Nu a murit repede"

Caz halucinant intr-un spital din Statele Unite. Un medic legit a izbucnit in lacrimi cand a vazut ce descopera in corpul unei fetite de opt ani. Valerie Rao a cerut o pauza in timp ce prezenta raportul de dupa autopsie.

Cherish, o fetita de opt anisori a fost rapita, violata si torturata de un barbat care ii promisese mamei ei ca merg doar sa cumpere ceva de la un magazin. Nu s-au mai intors! Fetita a fost gasita dupa cateva zile, iar medicul legist a izbucnit in lacrimi cand a vazut in ce chin a murit Cherish. A fost batuta crunt, torturata si violata de mai multe ori.

"Cherish nu a murit repede si ea nu a murit cu usurinta. De fapt, moartea ei a fost brutala si a fost torturata", a spus procurorul de caz.

Donald James Smith, un barbat in varsta de 61 de ani, este acuzat de crima de gradul I, rapire si agresiune sexuala asupra unei fetite de 8 ani si risca pedeapsa cu moartea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.