Un medic renumit este cercetat pentru luare de mita

Medic anchetat pentru luare de mita Medicul Abu Alika Abdalla, seful Sectiei de Ortopedie si Traumatologie din cadrul Spitalului Municipal din Roman, a fost prins dupa ce a luat mita de la ruda unui pacient. Procurorii au gasit in biroul sau 500 de lei. Potrivit unui comunicat al Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt, medicul a fost prins in flagrant in urma unei sesizari facute la call-centerul Directiei Generale Anticoruptie. „Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, au organizat si realizat prinderea in flagrant a unui medic, dupa ce a primit o suma de bani de la apartinatorul unui pacient, in urma unei interventii chirur ...