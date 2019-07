Un medic stomatolog din Timisoara s-a sinucis. Iata ce a scris acesta pe Facebook inainte a de a-si lua viata. Nu mai suporta violenta sotiei

stomatolog google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un medic stomatolog din Timisoara a decis sa isi ia viata. Acesta a lasat un mesaj socant pe inainte de a se sinucide, reprosandu-i sotiei ca i-a fost infidela si ca nu mai poate suporta violenta sa. Barbatul in varsta de 39 de ani, si-a pus capat zilelor marti dupa-amiaza, in casa in care locuia impreuna cu sotia si cu baietelul de doar cativa ani. Acesta si-a taiat venele la ambele maini., potrivit unor surse din randul anchetatorii care ancheteaza tragedia. Bogdan Chisevescu a fost un medic dentist respectat in comunitatea din Timisoara. Cei care il cunosc spun ca isi facea meseria cu pasiune si ca era unul dintre cei mai buni stomatologi din oras. Lucra impreuna cu sotia la un cabinet, a fost si asiste ...