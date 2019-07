Un medic stomatolog din Timisoara s-a sinucis. Iata ce a scris acesta pe Facebook inainte a de se sinucide. Nu mai suporta violenta sotiei

stomatolog google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un medic stomatolog din Timisoara a decis sa isi ia viata. Acesta a lasat un mesaj socant pe inainte de a se sinucide, reprosandu-i sotiei ca i-a fost infidela si ca nu mai poate suporta violenta sa. „Am construit impreuna un camin pentru familia noastra, ulterior mi-ai reprosat ca atunci, in perioada aia in care eu mergeam la doua locuri de munca si in rest faceam munca de constructii pentru caminul nostru, eu te-am neglijat pe tine si ai simtit ca nu iti mai ofer sprijin moral. In cele doua luni in care eu renovam apartamentul dormind 5-6 ore pe noapte poate as fi avut si eu nevoie de sprijin moral. A urmat afectiunea mea de coloana vertebrala, care m-a tinuit la pat si m-a adus in depresie, mome ...