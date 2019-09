Un medic stomatolog intra in greva foamei in fata Ministerului Sanatatii. A sesizat fapte grave, dar a ajuns sa fie cercetat disciplinar

Medicul stomatolog Mihaela Cutui Pardos intra, de miercuri dimineata, in greva foamei in fata Ministerului Sanatatii. Ea a recurs la aceasta forma extrema de protest, dupa ce in a semnalat public numeroase nereguli si abuzuri ale conducerii Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, insa nu doar ca nu s-au luat masuri pentru indreptarea situatiilor, ci a ajuns sa fie cercetata disciplinar.