Un medic tanar si cu tatuaje s-a oprit in dreptul unui batran adus cu targa. S-a apropiat de el, iar ce-a urmat este cu adevarat emotionant

Acelasi lucru l-au simtit si multi romani care au distribuit o fotografie realizata spontan, intr-un spital romanesc.

In imagine, un medic aflat la inceput de cariera, cu tatuaje pe maini si care in mod normal ar starni multe prejudecati, a dovedit ca isi face meseria cu onoare si profesionalism.

Un pacient batran, adus cu targa, si abandonat pe salile spitalului i-a atras atentia imediat. El s-a oprit langa el, s-a apropiat si s-a interesat de problemele de sanatate ale batranului, cu multa rabdare si blandete.

"O poza cat o mie de cuvinte.

Ce am vazut si auzit azi la Urgente din capitala, a fost induiosator.

Avem medici faini, dedicati, care vorbesc si se comporta exemplar, cu respect pentru pacienti, indiferent de varsta, sex, culoarea pielii. Am vazut medici tineri, zambitori, care dadeau din linistea lor celor din jur, fara sa ii grabeasca pe cei tineri si cu multa rabdare pentru cei batrani. (In poza ruptura de Sold la 85 de ani, domnul a fost intrebat de cel putin 3 ori ce pastile mai ia, daca mai sufera de ceva, nu isi putea aminti toate problemele de sanatate. A fost calmat, tratat cu blandete si cu mult respect pana a reusit sa lege cateva fraze)

Si fac postarea asta pentru ca stim sa scoatem in evidenta doar ce e rau si merge prost. Ei uite ca se intampla si lucruri bune. Frumoase. Facute cu pasiune si din inima.”, este textul care insoteste fotografia devenita virala.

