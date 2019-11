Un mesaj al producatorilor 'Game of Thrones' i-a facut pe fani sa viseze la un remake al sezonului 8

Un mesaj misterios al producătorilor ”Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor” a aprins imaginația fanilor, aceștia așteptând de la o zi la alta anunțul unui remake al sezonului 8, anunță platforma Games Radar +, potrivit Mediafax.

Pe pontul oficial Game of Thrones de pe rețeaua Twitter a fost publicat un anunț misterios cu formula celebră "Winter is coming" (Vine iarna).

Anunțul ar putea să fie legat de o reluare a serialului care s-a încheiat după opt sezoane în luna mai dar și de seria pe care HBO o pregătește, un prequel dedicat Casei House Targaryen. De asemenea, unele voci spun că ar putea să fie vorba doar despre un anunț amical legat de apropierea anotimpului hibernal la propriu.

Mulți fani nu s-au ferit să se arate încrezători că anunțul ar putea să le dea speranțe că rețeaua de televiziune ar lua în considerare refacerea controversatului final al serialului. Din păcate HBO a respins de multă vreme această idee.

Cel mai probabil, anunțul se referă la ”House of the Dragon”, noua serie dezvoltată în universul ”Game of Thrones”. Potrivit informațiilor apărute, noua serie ar fi bazată pe evenimentele prezentate în romanul ”Fire & Blood”, care surprind povestea Casei Targaryen, a ascensiunii acestei familii la putere și a războiului civil care marcat acea istorie.

Oficial se cunosc puține amănunte despre ”House of the Dragon” . Printre acestea se numără faptul că regizorul Miguel Sapochnik, care a contribuit la serialul original, va fi implicat alături de Ryan Condal. De altfel, scriitorul care a semnat ”A Song of Ice and Fire”, George R.R. Martin, a conceput și această parte a poveștii, împreună cu Condal.

Cel de-al optulea sezon al seriei "Game of Thrones" s-a încheiat în luna mai, mulţi fani fiind nemulţumiţi de finalul poveştii. Aproape două milioane de persoane au semnat o petiţie care solicita refacerea ultimului sezon. Totuşi, ultimul sezon a stabilit un record al nominalizărilor la premiile Emmy, adunând nu mai puţin de 32 de selecţii pentru reputatele trofee dedicate televiziunii în 2019.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".