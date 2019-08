Un militar din Barlad a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor CALIFICAT! Iata ce au decis procurorii

militar din Barlad google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi au finalizat cercetarile si au dispus prin rechizitoriu trimiterea in judecata a inculpatului Leonte George Tiberiu, plutonier in cadrul unei unitati militare din Barlad, in stare de arest preventiv, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa de omor calificat, prev. si ped. de art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 188 alin. 1, art. 189 alin. 1 lit. a si f Cod penal, violare de domiciliu, prev. si ped. de art. 224 alin. 1 si 2 Cod penal, amenintare, prev. si ped. de art. 206 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. Din rechizitoriul intocmit in cauza a rezultat urmatoarea situ ...