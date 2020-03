Un militar din Constanta a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucuresti. Decizia nu este definitiva

Un militar din Constanţa (Cătălin C.), sergent major în cadrul UM 02192 Constanţa, trimis în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, a fost condamnat. Tribunalul Militar Bucureşti a dispus condamnarea inculpatului la doi ani şi zece luni de închisoare cu suspendare.Bărbatul a fost obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Constanța sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, în legătură cu importanța respectării normelor legale care reglementează circulația rutieră pe drumurile publice și să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Direcția Asistență Socială Constanța - Direcția Sprijin Comunitar sau Primăria Lumina.Decizia nu este definitivă.Bărbatul nu este primul militar din Constanţa ajuns în atenţia judecătorilor.Într-un alt dosar, judecătorii de la Tribunalul Militar Bucureşti au decis condamnarea unui soldat din cadrul U.M. 02053 Constanţa la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. Decizia poate fi contestată.Într-un alt caz, un alt soldat din cadrul Unităţii Militare 02053 Constanţa (Leonard U.) s-a ales cu nouă luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Instanţa a amânat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de doi ani. Nici această decizie nu este una finală.Recent, un militar din cadrul UM 02151 Ovidiu a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de practicare a tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive, rănirea sau schingiuirea animalelor şi de uz de armă fără drept. Cel în cauză a primit un an şi trei luni de închisoare. Instanţa a amânat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de doi ani.