Un militar neonazist american, arestat pentru pregatirea unui atentat care ar fi provocat pierderi masive

Un militar american de 22 de ani a fost inculpat la New York pentru ajutor acordat unui grupuscul neonazist în pregătirea unui atac împotriva propriei unităţi în Turcia şi care viza să cauzeze "pierderi masive", informează marţi AFP potrivit Agerpres.

Pregătirile datează din luna mai, însă atacul nu a fost declanşat în cele din urmă.Originar din Kentucky şi militar doar din iunie 2019, Ethan Melzer era staţionat la Vicenza, în Italia, împreună cu unitatea sa ce urma să fie desfăşurată în Turcia, potrivit actului de inculpare ataşat luni dosarului.Simpatizant al mişcării neonaziste britanice Order of Nine Angles (O9A), Ethan Melzer a transmis informaţii precise, prin intermediul unui forum de discuţii online al O9A, cu privire la viitorul loc de staţionare a unităţii sale în Turcia.Soldatul a detaliat de asemenea mijloacele materiale de care dispunea unitatea lui şi a expus punctele fragile din dispozitivul de protecţie a sit-ului.Interogat la sfârşitul lui mai de către armata americană şi FBI, Ethan Melzer a declarat, potrivit actului de inculpare, că scopul era să fie "facilitat un atac asupra unităţii care ar fi cauzat pierderi masive".Aflat în prezent în detenţie, tânărul a fost inculpat, de către procurorul federal al Manhattan-ului, Audrey Strauss, pentru conspiraţie criminală cu scopul uciderii de soldaţi americani şi pentru sprijin acordat unui grup terorist.Capetele de acuzare ar urma să-i fie notificate oficial printr-un judecător la o dată încă neprecizată.O9A este un grupuscul neonazist şi satanist a cărui influenţă s-a extins dincolo de Regatul Unit, inclusiv în SUA, unde are simpatizanţi. Antisemit, el promovează acte de violenţă extremă şi şi-a declarat deschis sprijinul pentru ideologia jihadistă.De altfel, în timpul discuţiilor pe forumul O9A, soldatul şi contactul său au evocat o operaţiune de inspiraţie jihadistă.