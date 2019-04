Un ministru il acuza pe Klaus Iohannis ca joaca pe langa Constituție: A renunțat complet la obiectivitate

Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, susține că președintele Klaus Iohannis a renunțat la orice formă de obiectivitate, impusă de Constituție și se implică total în campanie alături de PNL.

”Președintele Iohannis a furat startul in campania pentru prezidentiale, a pornit erodat și este deja epuizat. A renunțat la orice formă de obiectivitate impusa de functia de Presedinte și s-a transformat într-un agent electoral al PNL-ului, al USR-ului, inca nu stim al cu exact. Dar ne vom clarifica după alegerile europarlamentare, când vom vedea cine iese pe locul trei și pe locul patru.

Ne aflam într-o precampanie electorală, cu mesaje de construcție. Am văzut astăzi, la PSD, la Craiova, primul miting într-un oraș mare. A fost un miting cu peste 40.000 de oameni, nu un miting de sufragerie cum am văzut la PNL săptămâna trecută, unde s-a adunat 2.000 de oameni intr-un colt, de erau mai multi pe scena decat in piata.

Această campanie va continua pe aceleași principii prin care trebuie să aducem echitate și dacă pentru aceasta este nevoie să ne confruntam si cu multinaționalele, o vom face. Pe palierul telecomunicațiilor, au existat instituții care au simulat că își fac treaba și atunci, în calitate de ministrul al comunicațiilor și societății informaționale, am ieșit și am reacționat ferm impotriva unor actiuni care afecteaza direct buzunarul romanilor!”, a declarat Alexandru Petrescu, la România TV.