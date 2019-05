Un ministru irlandez sustine ca este prea tarziu pentru ajustarea mecanismului de backstop

Este prea târziu să ajustăm acum mecanismul aşa-numit de "backstop" din acordul britanic de retragere din UE, a declarat un ministru irlandez miercuri, după ce mai mulţi candidaţi la înlocuirea premierului britanic Theresa May au spus că dispozitivul trebuie schimbat, relatează Reuters potrivit Agerpres.

"Backstop"-ul sau "plasa de siguranţă", care necesită ca Marea Britanie să adopte câteva reguli UE pe termen nedefinit dacă nu se ajunge la un aranjament viitor pentru a menţine deschisă frontiera terestră dintre Irlanda de Nord şi Irlanda, a fost principalul motiv pentru care Theresa May nu a reuşit să obţină susţinerea parlamentului pentru acordul de retragere.Întrebat dacă există vreo şansă pentru ajustarea mecanismului de "backstop", ministrul irlandez de finanţe Paschal Donohoe a spus că Uniunea Europeană şi mai mulţi dintre liderii săi au transmis cu claritate în această săptămână că acordul de divorţ nu va fi redeschis."Dacă cineva din Marea Britanie implicat în acest proces (...) a avut o idee mai bună decât backstop-ul, atunci a avut mulţi ani la dispoziţie să vină cu ideea", le-a spus el jurnaliştilor la Dublin."Dacă există un consens că nu vrem să vedem o revenire a unei frontiere dure pe insula Irlanda toate căile duc înapoi la 'backstop' ", a adăugat el.Întrebat dacă un angajament alternativ anterior care prevedea ca regulile UE să fie adoptate numai în Irlanda de Nord ar putea fi acceptabil acum, Donohoe a repetat că termenii acordului au fost conveniţi.Opţiunea de backstop pentru Irlanda de Nord a fost respinsă de Partidul democratic unionist nord-irlandez, de ai cărui zece membri în parlament guvernul britanic are nevoie pentru aprobarea acordului de Brexit.Donohoe a precizat că guvernul irlandez este conştient că mulţi dintre candidaţii la funcţia lui May par deschişi la ideea părăsirii UE fără acord, care ar avea "multe consecinţe grave" pentru Irlanda.El a spus însă că Dublinul nu are altă variantă decât să lase procesul să se încheie în Marea Britanie.Marea Britanie va părăsi automat UE la 31 octombrie fără acord, cu excepţia situaţiilor în care parlamentul votează un acord, UE acordă o nouă amânare sau guvernul britanic revocă decizia de a ieşi din UE