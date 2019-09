Un ministru PSD il nimicește pe Florin Cițu: 'Acest mare nimeni al politicii romanești'. Marul discordiei - programul Start-Up Nation

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan Oprea, lansează un atac dur la adresa liberalului Florin Cîțu, după ce acesta a spus că una din primele măsuri pe care le va lua PNL când ajunge la guvernare este desfiinţarea programului Start-Up Nation, prin care guvernul PSD a dat 40.000 de euro la zeci de mii de tineri să îşi înceapă o afacere.

„PNL - partidul care distruge

Citesc cu mare indignare ca Florin Cîțu, acest mare nimeni al politicii românești, un individ care se isterizează degeaba în fața comisarilor europeni, a reperat următoarea lui țintă: antreprenorii!

Mai precis, programul Start Up Nation. Program care s-a transformat într-o poveste de succes a celor care au îndrăznit să își ia destinul în propriile mâini și să viseze că pot realiza lucruri aici în România. Desigur că aceștia nu și-au imaginat vreodată că există un Cîțu. În mod firesc, nu aș fi pomenit de el pentru că este un om rupt de realitate care nu înțelege nevoile antreprenoriatului, nu înțelege sectorul IT, nu înțelege sectorul bugetar. De unde știu toate acestea? Pentru că am fost colegi în Comisia economică, industrii și servicii a Senatului. Acolo, acest individ împreună cu colegii liberali (fară Daniel Zamfir) susțineau că trebuie puse condiții celor care debutează în afaceri cum ar fi aceea: să facă obligatoriu profit.

Eu nu am auzit o imbecilitate mai mare, care să sfideze legile economiei de piață. Le-am explicat că statisticile internaționale admit că nu toate Start Up-urile supraviețuiesc, dar influența în economie a celor care reușesc este una pozitivă. Și mai mult decât atât, legea contabilității admite și pierderea.

Vă povestesc acest lucru pentru că sunt revoltat de aruncarea cu noroi în cei 7.159 de antreprenori care au debutat în ediția Start Up Nation 2017 și în cei 10.000 care astăzi au semnat contractele de finanțare și în cei 10.000 care vor urma în noua ediție. Acești antreprenori sunt reali, lucrează pentru economia românească și vă invit pe toți să îi cunoașteți pentru că merită respectul nostru. Ei au devenit sursă de inspirație pentru ceilalți români. Puteți urmări poveștile lor de succes pe pagina mea facebook, pe cea a ministerului sau în presa de specialitate.

Și mai este un lucru important, poate cel mai important, Start Up Nation, prin dimeniunea lui, a reușit să schimbe mentalitatea colectivă. Azi să fii antreprenor este un lucru fain, ești mândru de ceea ce faci. Înainte de 2016 să fii un om de afaceri devenise peiorativ.

Povestea de succes trebuie spusă în România, Start Up Nation trebuie să continue!”, scrie Ștefan Oprea pe Facebook.