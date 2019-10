Un moment de neatentie a DECIMAT o intreaga familie! Tragedie fara margini la Baltati

Accident Baltati 11 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unor surse, toate persoanele decedate in tragedia de la Baltati ar fi facut parte din aceeasi familie. Un moment de neatentie a dus la producerea unuia dintre cele mai grave accident rutiere din 2019, din Iasi. Conform politistilor rutieri, autoturismul marca Opel a incercat sa intoarca pe linie continua, moment in care un autoturism marca Jaguar a intrat din plin. La fata locului se afla criminalistii si politistii rutieri care vor stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. FOTO+LIVE VIDEO+ DETALII de la accident ==> Exclusiv! Inconstienta la volan! Accident rutier GRAV in judetul Iasi! Patru persoane au MURIT - FOTO, LIVE VIDEO Daca ti-a plac ...