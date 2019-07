Un mort și mai mulți raniți in urma unui incident armat la Festivalul Usturoiului din California (VIDEO)

Un incident armat produs la Festivalul Usturoiului din Gilroy, California, s-a soldat cu uciderea unei persoane și rănirea altor câteva, au anunțat oficialii locali, potrivit site-ului publicației The San Francisco Chronicle preluat de mediafax

O înregistrare haotică pe Twitter, postată duminică după-amiază, în jurul orei locale 18:00 (ora României, luni, 04:00) arată vizitatorii de la festival fugind panicați.

Momentan nu este clar câte victime sunt, însă Poliția din Gilroy a transmis că incidentul este încă în desfășurare.

Centrul Medical Santa Clara Valley din San Jose a confirmat că două victime au fost aduse aici, iar alte două urmează să sosească.

WATCH: A shooting at the Gilroy Garlic Festival in the San Francisco Bay Area caused mass chaos among festival attendees tonight. This video posted on social media shows the festival-goers scattering in confusion https://t.co/3VW0U01jlh pic.twitter.com/9qngUQVlT7