Un mort si doi raniti grav, intre care o gravida, in urma unui accident cu 19 victime! Autoritatile au declansat Planul Rosu

Un accident cu 19 victime a avut loc in urma cu putin timp, in judetul Olt, unde cinci autovehicule s-au ciocnit. Autoritatile au declansat Planul Rosu de urgenta. Doua autoturisme, un autotren, un microbuz si o autoutilitara sunt implicate intr-un accident grav petrecut pe E 574, in judetul Olt, iar in urma impactului o persoana a murit. Alte doua persoane sunt grav ranite, iar autoritatile intervin pentru salvarea acestora. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Olt, pe DN65 Pitesti – Slatina, in localitatea Priseaca a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, un microbuz, un autotren si o autoutilitara. Traficul este blocat.Se fac cer ...