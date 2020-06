Un nou accident grav. Patru persoane ranite dupa ce un autoturism si un TIR s-au ciocnit frontal

Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au ramas incarcerate, in urma unui grav accident rutier petrecut marti in jurul pranzului in judetul Caras-Severin, la iesire din Bocsa spre Resita. Potrivit primelor informatii, in accident au fost implicate un TIR si un autoturism care s-au ciocnit frontal. In accident au fost ranite patru persoane, doua fiind incarcerate. Circulatia este blocata pe ambele sensuri.