Un nou acord de incetare a focului, in vigoare in Nagorno - Karabah. Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de incalcarea lui

Un acord de incetare a focului a intrat in vigoare luni in enclava Nagorno - Karabah, disputata de Armenia si Azerbaidjan, care deja se acuza reiproc de incalcarea acordului. Incetarea focului intervine in conditiile in care noi lupte au izbucnit duminica intre fortele azere si cele armenei, transmite Reuters.