Un nou an, aceeasi teapa! Festivalul Afterhills se anunta inca un esec

catalin gheorghiu afterhills catalin leahu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lipsa de viziune a celor care organizeaza Festivalul Afterhills, invitatii slabi pe care ii aduce in fiecare an, reprezinta doar doua dintre criteriile pentru care, si in acest an, Festivalul din Iasi se anunta a fi o mare gaura in bugetul organizatorilor, dar si o mare dezamagire a celor care vor cumpara bilete. Comparativ cu festivalurile Nerversea si UNTOLD, Afterhills are rezultate foarte slabe, dar si o locatie extrem de proasta. In acest an, festivalul iesean, se va desfasura tocmai in padurea Dobrovat, la cativa kilometri de Iasi, iar in acest sens, locatia fiind una extrem de proasta, mai ales din cauza mijlocului de transport deficitar. Va aducem aminte faptul ca in ...