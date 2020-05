Un nou asociat cooptat in societatea constanteana Vega Offshore

Firma Vega Offshore SRL are un nou asociat.

Societatea Vega Offshore SRL îi are ca asociați pe Navymar Shipping Company LTD , reperezentată prin Gabriel Valentin Comănescu, deținând 99,99915% din capitalul social al societății și pe Glăvan Dana Claudia, deținând 0,00085% capitalul social al societății.Societatea Vega Offshore SRL a decis să se întrunească în ședință pe 7 mai 2020, unde au luat Hotărârea cu nr. 1, publicată în Monitorul Oficial al României.Astfel, în cadrul societății a fost cooptat Comănescu Gabriel Valentin.În urma hotărârii, s-a decis majorarea capitalului social al firmei cu 700 de lei, respective cu 70 de păți sociale, în valoarea minimă de 10 lei fiecare, reprezentând aportul la capitalul social al lui Comănescu Gabriel Valentin, în calitate de asociat cooptat.Ca urmare a cooptării și majorării capitalului social, capitalul subscris al societății este de 16. 481.900 lei, divizat în 1.648.190 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, distribuit între asociați, asttfel:- Navymar Shipping Company LTD va deține un număr de 1.648. 147 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare nominală totală de 140 lei, reprezentând 99,997% din capitalul social al societății, va participa la beneficii și pierderi cu cota de 0,002%;- Comănescu Gabriel Valentin va deține un număr de 2 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare nominală totală de 20 lei, reprezentând 0,001% din capitalul social al societății, va participa la beneficii și pierderi cu cota de 0,001%.