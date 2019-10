Un nou caz Caraal la Galati. O tanara sportiva a disparut de doua luni

Bianca Maria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 14 august 2019, tanara sportiva, de 19 ani, Bianca Mariana a disparut fara urma. Bunica si o matusa care a crescut-o, deoarece mama fetei a decedat in urma cu mai multi ani, sunt disperate. Bianca era jucatoare de hichei la Galati si avea un prieten. Speculatiile nu lipsesc, una dintre ipoteze fiind aceea ca Bianca Mariana a plecat in Germania, alaturi de prietenul ei. Totusi, respectivul baiat a fost vazut in Galati, dupa disparitia tinerei, ceea ce ridica un mare semn de intrebare. Pe pagina de socializare a tinerei a aparut un mesaj controversat in care aceasta ar scrie ca este bine si ca nimeni nu trebuie sa se ingrijoreze. Insa nu scrie si unde se afla in momentul de fata. „Pentru ce ...