Un nou caz "Caracal", evitat la Iasi! Minora a fost dusa acasa! 

"Pe data de 22 septembrie 2019, in jurul orei 14:00, am fost sesizati prin numarul unic de urgenta 112, de catre o femeie din comuna Mogosesti, cu privire la faptul ca, pe data de 21 septembrie 2019, fiica ei, in varsta de 15 ani, ar fi plecat de acasa si nu ar fi revenit", a declarat luni Ioana Bilea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi.