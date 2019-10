Un nou caz "Caracal": O fata a fost RAPITA de pe strada din Corabia si dusa la Caracal

fata rapita 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara de 26 de ani a fost luata de pe o strada din Corabia, urcata cu forta intr-o masina si dusa in Caracal. Doi barbati au fost retinuti in acest caz si vor fi prezentati, marti, parchetului cu propunere de arestare preventiva. Potrivit unui comunicat al IPJ Olt, un barbat din Corabia a sunat luni la 112 si a anuntat ca sora lui, de 26 de ani, a fost luata cu forta de pe strada C.A. Rosetti si urcata intr-o masina argintie, care a plecat intr-o directie necunoscuta. Politistii din Olt au declansat operatiunile de cautare a tinerei, fiind alertate si sectiile din judetele invecinate. Oamenii legii au depistat un barbat de 49 de ani care conducea in Caracal masina folosita la rapirea tinerei. In urma ...