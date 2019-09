Un nou deces inregistrat in Iasi din cauza infectiei cu virusul West Nile

virusul West Nile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta un nou deces din cauza infectiei cu virusul West Nile. Cazul a fost inregistrat in Iasi. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, in perioada 3 iunie - 19 septembrie au fost inregistrate 51 de cazuri de infectie cu virusul West Nile. In continuare in stare grava! Ce sanse are pacienta diagnosticata cu virusul West Nile S-au inregistrat patru decese, in Calarasi, Buzau, Vrancea si Iasi. Opt cazuri de infectiei cu virusul West Nile s-au inregistrat in judetul Calarasi, cate patru in Constanta, Iasi si Tulcea, trei in Galatim, cate do ...